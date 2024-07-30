Adıyaman\'da Ruhsatsız Kasapta Tarihi Geçmiş ve Etiketsiz Et Bulundu

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Adıyaman'da, ruhsatsız faaliyet gösteren bir kasaba şok baskın yapan zabıta ekipleri kilolarca ağırlığında tarihi geçmiş ve etiketsiz et ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi 2406 Sokak içerisinde ruhsatsız kasap faaliyeti yürüten yabancı uyruklu Hasan Hüsen D., isimli şahsın dükkanına Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince sabahın erken saatlerinde şok baskın yapıldı. Baskında uygun olmayan buzdolaplarında muhafaza edilmiş çok sayıda tarihi geçmiş ve etiketi bulunmayan tavuklar ile kırmızı etlere rastlanıldı. Durum üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. Gıda Denetim Ekiplerinin de geldiği baskın yerinde etlerde incelemelerde bulunuldu. Baskında 42 kilogram kırmızı et, 161 kilogram ise tavuk etine el konuldu. İşletme sahibi Hasan Hüsen D., aldıkları etleri önceki gün özel bir firmanın dağıtıcısından para karşılığında aldığını etlerin tarihinin geçtiğini bilmediğini söylemesi üzerine firmaya ait dağıtıcı olay yerine çağrıldı. Gelen dağıtım aracında da incelemelerde bulundu. Araç içerisinde her hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken aynı zamanda firmaya ait depolarda da incelemelerin yapılacağı belirtildi. Kasap dükkanından geçirilen etler, imha edilmek üzere götürülürken iş yerine ise cezai işlem uygulandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN