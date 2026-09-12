Adıyaman\'da samanı ateşe veren çocuklardan biri yüzünden yaralandı

Adıyaman'da yaşı küçük iki arkadaşın, poşete doldurdukları samanlara kolonya döküp ateşe vermesiyle ani parlama sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Ataköy'de 9 yaşlarında olan Mahmut E. A. ile yanında bulunan bir arkadaşı saman doldurdukları poşetin içerisine kolonya döktü. Yaşı küçük iki arkadaş daha sonra poşeti ateşe verdi.

Poşetin ateşe verilmesi ile ani bir parlama yaşandı. Bu esnada 9 yaşındaki Mahmut E. A., yüzünden yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun yüzünde 2. derece yanıkların olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.