Adıyaman'da sevgilisini darp edip araya gireni bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Adıyaman'da sevgilisini darp edip araya gireni bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Adıyaman\'da sevgilisini darp edip araya gireni bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi
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Adıyaman merkezde sevgilisini sokakta darp eden Uğur K., olaya müdahale etmek isteyen Umut Y.'yi bıçaklayarak yaraladıktan sonra kaçmıştı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'da sokak ortasında sevgilisini darp ettiği sırada olaya müdahale etmeye çalışan genci bıçaklayan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesi'nde 6 Eylül tarihinde ismi öğrenilemeyen sevgilisini sokak ortasında darp eden 23 yaşındaki Uğur K.'yı gören Umut Y., olay müdahale etmek istemişti. Sevgilisini darp eden Uğur K., daha sonra yolda yürüdüğü sırada araya girmeye çalışan Umut Y.'yi bıçaklayarak yaralamıştı. Yaralı Umut Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Sevgilisini darp edip 1 kişiyi yaralayan Uğur K., daha sonra olay yerinden sevgilisiyle beraber kaçmıştı. Yaşanan olaylar sonrası harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri Uğur K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Adıyaman, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da sevgilisini darp edip araya gireni bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da sevgilisini darp edip araya gireni bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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