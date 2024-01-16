Adıyaman\'da Silah Operasyonu: Piyade Tüfeği ve Mermiler Ele Geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir eve yapılan silah operasyonunda piyade av tüfeğiyle çok sayıda mermi ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucunda A.A., isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda ev içerisinde 1 adet piyade tüfeği, 2 adet şarjör ve 184 adet mermi ele geçirdi. Silah ve mermiler muhafaza altına alınırken A.A., isimli şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN