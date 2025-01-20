Adıyaman\'da Şok Asayiş Uygulaması

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince kentte şok asayiş uygulaması yapıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından kent merkezinin bir çok farklı noktasında asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında şüpheli görülen kişiler tek tek durdurularak arandı. Şahısların yapılan üst aramalarının yanı sıra kimlik kontrolleri de yapıldı. Şüpheli görülen araçlar ise arandı. Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için yapılan uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN