Adıyaman\'da Suçlu Tutuklandı

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Adıyaman'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ticareti yapma ve ya sağlama, görevi yaptırmamak için direnme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma, kasten öldürme gibi suçlardan kesinleşmiş 9 yıl 5 ay hapis cezası bulunan R.B., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan R.B., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN