Adıyaman\'da terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı

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Adıyaman'da sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı iddia edilen H.G., isimli şahıs yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen ve buradaki işlemleri tamamlanan şahıs, daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN