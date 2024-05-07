Adıyaman'da terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Adıyaman'da terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı

Adıyaman\'da terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı iddia edilen H.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.

07.05.2024 17:05
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Adıyaman'da sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı iddia edilen H.G., isimli şahıs yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen ve buradaki işlemleri tamamlanan şahıs, daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

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