Adıyaman'da tır ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
Adıyaman'da tır ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

06.02.2026 14:57  Güncelleme: 15:00
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında bir tır ile minibüs çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adıyaman'da tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kahta-Diyarbakır karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, A.K. (43) yönetimindeki 02 RA 022 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste sürücü A.K. (43) ile yolcular M.H.S. (54), K.İ. (58), İ.T. (56), M.Y. (64), G.Y. (20) ve O.Ö. (48) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi. Minibüste sıkışan bir kişi, Kahta Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

