Adıyaman'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da, trafik ışıklarında bekleyen otomobile arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumu iyi.

04.06.2024 18:46
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Adıyaman'da, trafik ışıklarında bekleyen otomobile arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Y.Y. idaresindeki 02 AEF 818 plakalı otomobille Atatürk Bulvarı Hal Pazarı yakınlarında yanan trafik ışıklarında beklediği esnada S.D. idaresindeki 27 LC 006 plakalı otomobil arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan H.T.. isimli yolcu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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