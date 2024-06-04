Adıyaman'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

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Adıyaman'da, trafik ışıklarında bekleyen otomobile arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Y.Y. idaresindeki 02 AEF 818 plakalı otomobille Atatürk Bulvarı Hal Pazarı yakınlarında yanan trafik ışıklarında beklediği esnada S.D. idaresindeki 27 LC 006 plakalı otomobil arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan H.T.. isimli yolcu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN