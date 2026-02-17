Adıyaman\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı eski Meslek Lisesi Kavşağın da Furkan K., idaresindeki 06 LUG 50 plakalı otomobille, Enver E. yönetimindeki 02 BB 366 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Furkan K., hafif şekilde yaralandı.

Yaralıya olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yaralı, yapılan tedavisinin ardından hastaneye gitmeyi ret etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN