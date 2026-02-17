Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

17.02.2026 13:53
Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada Furkan K. hafif yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı eski Meslek Lisesi Kavşağın da Furkan K., idaresindeki 06 LUG 50 plakalı otomobille, Enver E. yönetimindeki 02 BB 366 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Furkan K., hafif şekilde yaralandı.

Yaralıya olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yaralı, yapılan tedavisinin ardından hastaneye gitmeyi ret etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

