Adıyaman\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Sanayi Mahallesi akıllı kavşakta Kübra Betül A. idaresindeki 02 AFP 547 plakalı otomobil ile Ali T. idaresindeki 02 ACT 854 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ali T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.