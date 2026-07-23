Adıyaman\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Şambayat beldesi Gümüşlü köyü yol ayrımında Oğuzhan Ş. idaresindeki 02 AGF 698 plakalı otomobil ile İdris B. idaresindeki 06 KD 110 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile yolcu Yüksel B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve bölge trafik polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.