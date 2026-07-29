Adıyaman\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Adıyaman'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Çakal Köprüsü yakınlarında Kübra H. idaresindeki 34 BUH 78 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Sinan A. idaresindeki 02 ADL 141 plakalı tıra arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Kübra H. ile araçta yolcu olarak bulunan Ali H. ve Saadet Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.