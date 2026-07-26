Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.
Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Şambayat Beldesi yakınlarında 06 CKV 1190 plakalı otomobil ile 25 DZ 234 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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