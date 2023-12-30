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Adıyaman'da traktör çarptı: Çocuk öldü, anne ağır yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da traktör çarptı: Çocuk öldü, anne ağır yaralandı

Adıyaman'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen kazada, traktörün çarptığı çocuk hayatını kaybederken, annesi ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsisi için hastane morguna götürülen çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman\'da traktör çarptı: Çocuk öldü, anne ağır yaralandı
30.12.2023 - 20:47,
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Adıyaman'da karşıdan karşıya geçen çocuk ve anneye traktör çarptı; çocuk öldü anne ağır yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi 3'üncü çevre yolunda meydana geldi. H.Ş. idaresindeki 02 AAU 869 plakalı traktör, 3'üncü çevre yolunda ilerlerken yolun karşısına geçmeye çalışan anne G.T. ile çocuğu Deniz T.'ye (7) çarptı. Kazada anne ve çocuğu ağır yaralandı.

112 acil sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Deniz T. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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