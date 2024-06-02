Adıyaman'da Traktör Römork Lastiği Patladı: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adıyaman'da Traktör Römork Lastiği Patladı: 2 Kişi Yaralandı

Adıyaman\'da Traktör Römork Lastiği Patladı: 2 Kişi Yaralandı

Adıyaman'ın Kuyulu (Turuş) Köyü'nde traktör römork lastiği değişimi sırasında lastik şiddetli bir şekilde patladı. Patlama sonucunda traktör sahibi Mazhar K. ve yanındaki Şükrü A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

02.06.2024 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da, traktör römork lastiği değişimi esnasında lastiğin şiddetli patlaması sonrası 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu üzerinde bulunan Kuyulu (Turuş) Köyünde Mazhar K., isimli kişi traktöre bağlı römork lastiğini değiştirmek istedi. Değişim esnasında lastiğin aninden patlaması sonucu lastikten ve janttan kopan parçalar Mazar K., ile yanında bulunan Şükrü A'ya çarptı. Parçaların çarpma şiddetiyle yaralanan Mazar K., ile Şükrü A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adıyaman, Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Traktör Römork Lastiği Patladı: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:17 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi
10:35 Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS’ye son anda yetişti Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti
10:27 Facia kamerada İstanbul Küçükçekmece’deki 3 katlı bina böyle çöktü Facia kamerada! İstanbul Küçükçekmece'deki 3 katlı bina böyle çöktü
09:00 Küçükçekmece’de bina çöktü 8 kişi yaralı çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti Küçükçekmece'de bina çöktü! 8 kişi yaralı çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti
08:26 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu
09:58 Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı
09:45 Pazar sabahı korkunç olay İstanbul’da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi
09:38 Alman polisi Mehmet’i arıyor Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı
08:41 AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu! Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor
08:00 Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor
04:25 Meksika’da bir belediye başkan adayı daha öldürüldü Meksika'da bir belediye başkan adayı daha öldürüldü
00:46 Ankara’da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı Ankara'da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı
00:13 ’’Filenin Sultanları’’, Güney Kore’yi mağlup etti ''Filenin Sultanları'', Güney Kore'yi mağlup etti
23:52 Borussia Dortmund’u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu
23:49 Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: Kadıköy’de buluşuyoruz Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: Kadıköy'de buluşuyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 12:16:35. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Traktör Römork Lastiği Patladı: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement