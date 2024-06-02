Adıyaman\'da Traktör Römork Lastiği Patladı: 2 Kişi Yaralandı

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Adıyaman'da, traktör römork lastiği değişimi esnasında lastiğin şiddetli patlaması sonrası 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu üzerinde bulunan Kuyulu (Turuş) Köyünde Mazhar K., isimli kişi traktöre bağlı römork lastiğini değiştirmek istedi. Değişim esnasında lastiğin aninden patlaması sonucu lastikten ve janttan kopan parçalar Mazar K., ile yanında bulunan Şükrü A'ya çarptı. Parçaların çarpma şiddetiyle yaralanan Mazar K., ile Şükrü A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN