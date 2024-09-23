Adıyaman'da Uyuşturucu Denetimi: 23 Gözaltı - Son Dakika
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Adıyaman'da Uyuşturucu Denetimi: 23 Gözaltı

Adıyaman\'da Uyuşturucu Denetimi: 23 Gözaltı

Adıyaman'da yapılan uyuşturucu denetimlerinde 23 kişi gözaltına alındı, çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

23.09.2024 11:45
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Adıyaman il Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu denetimlerinde yakalanan 23 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde ve ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları neticesinde yapılan denetimlerde 17 gram kubar esrar, 160 gram sentetik kanbabinoid, 17 gram toz esrar, 7 adet kenevir bitkisi, 3 gram metamfetamin, 15 adet sentetik ecza hap, 3 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken konuyla ilgili 23 şahıs ise gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Uyuşturucu Denetimi: 23 Gözaltı - Son Dakika

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