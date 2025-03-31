Adıyaman\'da Uyuşturucu Krizi: Yere Yığılan Şahıs Hastaneye Kaldırıldı

Adıyaman'da, kullandığı maddenin etkisiyle yere yığılan şahıs hastaneye kaldırıldı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, Adıyaman'da bu tür olayların sıklıkla görülmeye başlanıldığını söyledi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi'nde kullandığı uyuşturucu maddenin etkisine giren bir şahıs yere yığıldı. Çıkardığı seslerle dikkat çeken şahsı fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahaleleri sonucunda şahıs, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'da bu tür olayların artış gösterdiğini dile getirerek duruma tepki gösteren vatandaşlar, "Hemen hemen her gün aynı manzarayla karşılaşıyoruz. ya çarşı merkezinde ya mahallemizde ya da haberlerde görüyoruz. Birilerinin bu duruma el atması lazım. Gençlerimiz uyuşturucunun pençesine düşmüş halde. Gençlerimiz uyuşturucudan dolayı eriyip gidiyor, yazık günah. Adıyaman'da eskiden bu tür durumları görmek imkansızdı ama şimdi sıklıkla görüyoruz" diye konuşarak duruma tepki gösterdiler. - ADIYAMAN