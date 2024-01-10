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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 1 Adli Kontrol - Son Dakika
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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 1 Adli Kontrol

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şahıstan 1'i tutuklandı, diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda 250 gram metamfetamin ele geçirildi.

Adıyaman\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 1 Adli Kontrol
10.01.2024 - 09:05,
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şahıstan 1'i tutuklanırken 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Haydarlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda M.E., ve Y.S., isimli şahısların içerisinde bulunduğu araç durdurularak arandı. Yapılan aramalarda araç içerisinden 250 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken her iki şahıs gözaltına alındı.

Piyasa değeri 175 bin TL olan uyuşturucu maddesiyle yakalanan her iki şahıs ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan her iki şahıstan Y.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.E., ise denetimli serbestlik çerçevesinde serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 1 Adli Kontrol - Son Dakika


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