Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

ADIYAMAN - Adıyaman'da, polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şahıs mahkemece tutuklandı.

Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kahta Büro Amirliği koordineli yürütülen çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde R.K., isimli bir şahsın adresine operasyon yapıldı. Operasyonda adres içerisinde yapılan aramalarda 138 adet sentetik kannaionid ham maddeleri ve hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken R.K. isimli şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.