Adıyaman\'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kişi Gözaltında

3.Sayfa

Adıyaman'da jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 15 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde çalışma yapıldı. Çalışmalarda 23 gram bonzai, 6 gram kubar esrar ve 1 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken konuyla ilgili 15 şahıs ise gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN