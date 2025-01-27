Adıyaman'da jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 15 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde çalışma yapıldı. Çalışmalarda 23 gram bonzai, 6 gram kubar esrar ve 1 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken konuyla ilgili 15 şahıs ise gözaltına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kişi Gözaltında - Son Dakika
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