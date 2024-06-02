Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla yakalanan 2 şahsı tutukladı - Son Dakika
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla yakalanan 2 şahsı tutukladı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla yakalanan 2 şahsı tutukladı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, İ.U. ve D.K. isimli şahısların bulunduğu araçta 50 gram metamfetamin ele geçirildi. İki şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor.

02.06.2024 15:05
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli olarak görülen İ.U., ve D.K., isimli şahısların içerisinde bulunduğu araç durdurularak arandı. Yapılan aramalarda araç içerisinde 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.U., ve D.K., isimli her iki şahıs jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevin gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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