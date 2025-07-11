Adıyaman\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Tutuklandı

Adıyaman'da kent merkezine uyuşturucu sokmaya çalışan 3 şahıs, polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı. Zanlılar tutuklanırken, operasyon anı kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İHA Büro Amirliği ile koordineli yürütülen çalışmalarda kente uyuşturucu sevkiyatı yapmak isteyen B.A., Y.T. ve M.K. isimli şahısları takibe aldı. Şehirler arası yolcu otobüsü yolcusu gibi davranarak kente uyuşturucu madde sokmaya çalışan 3 şüpheli, gerçekleştirilen başarılı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve yanlarında bulunan eşyalarda yapılan aramalarda 510 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ile 6,71 gram kokain ele geçirildi. Emniyet kaynakları, ele geçirilen ham maddenin yaklaşık 76,5 kilogram uyuşturucuya dönüştürülebilecek kapasitede olduğunu belirtti.

Operasyonun anbean kamera tarafından kaydedildiği ve görüntülerin emniyet birimlerince kayıt altına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan B.A., Y.T. ve M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Adıyaman Adliyesi'nde adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN