Adıyaman\'da Uyuşturucu Operasyonu: 71 Gözaltı

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Ekim tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadelede çalışmaları kapsamında yakalanan 71 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aynı zamanda 2 kilo 508 gram bonzai, bin 430 ml aseton, 222 sentetik hap, 116 gram skunk, 72 gram metamfetamin, 58 gram kubar esrar, 11 gram toz esrar, 9 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 4 gram bonzai hammaddesi, 1 gram eroin ile 25 bin 600 TL uyuşturucudan elde edilmiş para ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN