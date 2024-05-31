Adıyaman\'da Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Tutuklandı

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Adıyaman'da polis ekiplerince üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Y.E.Ç., isimli şahısın adresine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda 32.85 gram sentetik maddesi, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen aliminyum folyo, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet bıçak, 1 adet havalı tüfek, 1 adet çözelti için kullanıldığı değerlendirilen aseton, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 33.100 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sev edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN