Adıyaman'da Vinç Devrildi, 1 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Vinç Devrildi, 1 Yaralı

Adıyaman\'da Vinç Devrildi, 1 Yaralı

Adıyaman'da bir inşaatta vinç devrildi, 1 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

28.02.2025 13:54
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Adıyaman'da, kaldırdığı malzemenin ağırlığına dayanamayan vinç devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mara Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaat alanında yük kaldırmak isteyen bir vinç, yükün ağırlığına dayanamayarak devrildi. Bir kısmı havaya kalkan vinç korku ve paniğe neden oldu. Meydana gelen olayda yaralanan 1 kişi ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Vinç Devrildi, 1 Yaralı - Son Dakika

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