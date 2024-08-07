Adıyaman'da yola dökülen yağ nedeniyle 6 aracın bir birine girmesi sonucu meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Edilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi Flamingo yolu, bir araçtan sızan yağdan dolayı kayganlaştı. Kayganlaşan yolda 6 araç bir birine girdi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Yağ Nedeniyle Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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