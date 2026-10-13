Adıyaman'da yağış sonrası çöken yolda mahsur kalan tır, yükü boşaltılıp kurtarıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da yağış sonrası çöken yolda mahsur kalan tır, yükü boşaltılıp kurtarıldı

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Adıyaman\'da yağış sonrası çöken yolda mahsur kalan tır, yükü boşaltılıp kurtarıldı
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Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi'nde malzeme yüklü tır, şiddetli yağışların ardından çöken yolda mahsur kaldı. Tırın üzerindeki yük boşaltıldı ve iş makinelerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Adıyaman'da şiddetli yağışlardan dolayı çöken yolda bir tır mahsur kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi'nde malzeme yüklü bir tır, yağışların ardından çöken yolda mahsur kaldı. İlerleyemeyen tır, bulunduğu yerde mahsur kaldı. Tırın kurtarılması için ilk olarak üzerindeki yük boşaltıldı. Ardından iş makinelerinin yardımıyla çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda mahsur kalan tır, bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: İHA
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