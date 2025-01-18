Adıyaman\'da Yangın Korku Yarattı

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Adıyaman'da bir iş yerinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi Hacı Keleş Cami yakınlarında bulunan bir iş yerinde yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fak eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edildi. Korkuya neden olan yangın ekiplerin çalışmaları sonucunda söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN