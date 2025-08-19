Adıyaman\'da Yangında Mahsur Kalan Yaşlı Kadın ve Çocuk Kurtarıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bir binada meydana gelen yangında mahsur kalan yaşlı kadın,ile çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Girne Mahallesi 6006. Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir dairenin alt katındaki mutfak bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede evin etrafını saran duman nedeniyle üst katta bulunan yaşlı bir kadın ile bir çocuk mahsur kaldı.

Olay yerine sevk edilen Kahta Belediyesi itfaiye ekipleri, itfaiye merdiveni yardımıyla mahsur kalanları kurtardı. Yangına müdahale eden ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda evde hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN