Adıyaman\'da yaya geçidinde kadına otomobil çarptı; yaralı hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sıratut Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Melek D.'ye, Mehmet İ. yönetimindeki 02 AGF 148 plakalı otomobil çarptı.

Ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Melek D., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.