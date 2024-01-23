Adıyaman\'da yer altından telefon kablolarını çalan 4 şahıs yakalandı

Adıyaman'da yer altından giden telefon kablolarını çalan 4 şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, kırsal bölgede devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, traktör ile yer altından telefon kablolarını söküp çalmaya çalışan F.Ş., M.C., Ö.G., ve M.T., isimli yakaladı. 750 metrelik telefon kablosuyla yakalanan şahıslar gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü. Şahısların, tamamlanacak ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN