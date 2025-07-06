Adıyaman\'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Adıyaman'da, üç aracın karışmış olduğu zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Örenli TOKİ Mevkiinde üç araç bir birine girdi. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlarda yolcu olarak bulunan Kemal E., isimli 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan araçlar ise yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN