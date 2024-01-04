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Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralanan kişi, sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman\'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
04.01.2024 - 14:43,
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Adıyaman'da, 3 aracın karışmış olduğu zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gülay K., idaresindeki 02 AAT 775 plakalı otomobil, Mehmet A., idaresindeki 50 DY 878 plakalı otomobil ve Mehmet K., idaresindeki 02 KE 274 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Mimar Sinan Parkı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 02 KE 274 plakalı otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Dursun K., yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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