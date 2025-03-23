Adıyaman'daki Bozuk Yol Kazalara Neden Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adıyaman'daki Bozuk Yol Kazalara Neden Oluyor

Adıyaman\'daki Bozuk Yol Kazalara Neden Oluyor

Adıyaman merkez Fatih Mahallesi'nde bozulan asfalt yol, sürücüler için tehlike yaratıyor. Yolun bazı noktalarındaki çökmeler ve şişmeler, kazalara davetiye çıkarıyor ve vatandaşlar, sorunun bir an önce çözülmesini talep ediyor.

23.03.2025 14:29  Güncelleme: 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da bozulan asfalt yol kazalara davetiye çıkarıyor.

Adıyaman merkez Fatih Mahallesi 3. Çevre Yolu Oduncular Sitesi yakınlarında bozulan yol hem tepkilere yol açıyor hem de kazalara davetiye çıkarıyor. Yolun bazı noktalarında çökmeler yaşanırken bazı noktalarında ise çökmelerden dolayı şişmeler meydana geldi. Şişen asfalttan dolayı araç sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşarken yolun biran önce düzeltilmesi istendi.

Yolun kazalara davetiye çıkardığını dile getiren vatandaşlar, "Bu yol uzun zamandır bu şekilde kazalara davetiye çıkarıyor. Yolun ortasında adeta tümülüs var. Bazı araçlar bunu gece fak edemeyerek üzerinden geçiyor ve araçlarının altını vuruyor. Bazı sürücülerde son anda fark edince ani manevra yaparak araçlarının hakimiyetini kaybediyor. Belediye yetkililerinin bu konuyla ilgili çalışma yapması gerekiyor. Birilerinin canına bir şey olmadan çözüm sağlanmalıdır. İş işten geçmeden buraya el atılmalıdır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'daki Bozuk Yol Kazalara Neden Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
İmamoğlu’nun serbest kaldığı terör soruşturmasında 3 tutuklu var İmamoğlu'nun serbest kaldığı terör soruşturmasında 3 tutuklu var
Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
İmamoğlu’na destek için sandığa giden Kılıçdaroğlu’na tepki: Senin yüzünden oldu İmamoğlu'na destek için sandığa giden Kılıçdaroğlu'na tepki: Senin yüzünden oldu
Listede tek Türk kulübü var Avrupa’nın en iyi takımları belli oldu Listede tek Türk kulübü var! Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu
İstediğini alamayan yaşlı adam, Cem Yılmaz’a beddua etti: Allah belanızı versin İstediğini alamayan yaşlı adam, Cem Yılmaz'a beddua etti: Allah belanızı versin
MHP’li Feti Yıldız’dan ‘İmamoğlu’ mesajı: Tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir MHP’li Feti Yıldız’dan ‘İmamoğlu’ mesajı: Tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir
Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
Kabine bugün toplanıyor Ana gündem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma

10:58 Şişli Belediye Başkan yardımcıları istifa etti Şişli Belediye Başkan yardımcıları istifa etti
10:16 Polis ile ’’Canım yanıyor’’ diyen eylemci arasındaki diyalog dikkat çekti Polis ile ''Canım yanıyor'' diyen eylemci arasındaki diyalog dikkat çekti
09:51 Sorgu esnasında İmamoğlu’na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum Sorgu esnasında İmamoğlu'na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum
08:13 Kabine bugün toplanıyor Ana gündem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma
07:07 Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
16:26 MHP’li Feti Yıldız’dan ‘İmamoğlu’ mesajı: Tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir MHP’li Feti Yıldız’dan ‘İmamoğlu’ mesajı: Tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir
16:16 İstediğini alamayan yaşlı adam, Cem Yılmaz’a beddua etti: Allah belanızı versin İstediğini alamayan yaşlı adam, Cem Yılmaz'a beddua etti: Allah belanızı versin
16:13 Listede tek Türk kulübü var Avrupa’nın en iyi takımları belli oldu Listede tek Türk kulübü var! Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu
16:07 İmamoğlu’na destek için sandığa giden Kılıçdaroğlu’na tepki: Senin yüzünden oldu İmamoğlu'na destek için sandığa giden Kılıçdaroğlu'na tepki: Senin yüzünden oldu
15:51 Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
15:45 Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
15:26 İmamoğlu’nun serbest kaldığı terör soruşturmasında 3 tutuklu var İmamoğlu'nun serbest kaldığı terör soruşturmasında 3 tutuklu var
15:24 Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
15:21 CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2025 11:15:40. #7.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'daki Bozuk Yol Kazalara Neden Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement