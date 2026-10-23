Adıyaman-Gölbaşı karayolunda iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Urfa Yol Ayrımı Kavşağında sürücüleri belirlenemeyen 60 ER 937 plakalı otomobil ile bir başka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan Feyza K., Hüseyin K., ve Nihat A., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.