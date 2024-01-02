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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, İHA ile kaybolan büyükbaş sürüsünü buldu - Son Dakika
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, İHA ile kaybolan büyükbaş sürüsünü buldu

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kaybolan 16 adet büyükbaş hayvanın bulunması için Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ve Çelikhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanılarak yapılan arama sonucunda hayvanlar dağ başında bulundu ve sahiplerine teslim edildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, İHA ile kaybolan büyükbaş sürüsünü buldu
02.01.2024 - 15:02,
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, dağ başında kaybolan büyükbaş sürüsünü İHA ile bularak sahibine teslim etti.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçe kırsalında 16 adet büyükbaş hayvanın kaybolması üzerine Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ve Çelikhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. B.G., ile H.S., isimli vatandaşlara ait olan sürünün bulunması için jandarma ekipleri hem karadan hem de havadan arama çalışması başlattı. Jandarma ekiplerince gökyüzü semalarında uçurulan İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından kaybolan sürü termal kamerayla bulunarak yer tespiti yapıldı. Hayvanların bulunduğu nokta tespit edilmesiyle jandarma ekipleri hayvanlara karadan ulaştı. 6 Saat süren ve ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta 2 farklı noktada dağ başında bulunan hayvanlar yabani hayvanlara yem olmadan ilçe merkezine getirildi. Her hangi bir yaralanması bulunmayan 16 büyükbaş hayvan sahiplerine teslim edildi. Hayvanlarına kavuşan hayvan sahipleri, başarılı çalışmalarından dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, İHA ile kaybolan büyükbaş sürüsünü buldu - Son Dakika


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