Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpışması: 1 yaralı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı- Malatya karayolu Atatürk Bulvarı üzerinde Furkan T. idaresindeki 02 AEF 690 plakalı motosiklet ile Serpil B. idaresindeki 16 YBB 73 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Furkan T. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN