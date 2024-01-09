 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adıyaman Jandarma Ekipleri Çeşitli Suçlardan Aranan Şahısları Yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman Jandarma Ekipleri Çeşitli Suçlardan Aranan Şahısları Yakaladı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 haftalık çalışmalar sonucunda birçok olayı aydınlatarak çeşitli suçlardan aranan birçok şahıs hakkında işlem yaptı. Yapılan yol kontrol noktaları ve devriye faaliyetleri sonucunda 201 aranan şahıs yakalanırken, 5 motosiklet hırsızlığı ve çeşitli hırsızlık olayları da aydınlatıldı. Ayrıca, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 635 gram bonzai, 2 gram kubar esrar, 7 gram metamfetamin, 6 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Bu çalışmalarla ilgili olarak 23 şahıs hakkında işlem yapıldı. Sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşımlar yapan 19 şahıs hakkında da işlem yapıldı ve yasadışı bahis ve müstehcen içerikli faaliyetlerde bulunan 142 sosyal medya URL adresi BTK'ya bildirildi. Ayrıca, Gölbaşı ilçesinde bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık olaylarına karışan 3 şahıs tespit edilerek adli işlem başlatıldı. Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman Jandarma Ekipleri Çeşitli Suçlardan Aranan Şahısları Yakaladı
09.01.2024 - 10:50,  Güncelleme: 10:58
Abone Ol

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları 1 haftalık çalışmalar neticesinde birçok olayı aydınlatarak çeşitli suçlardan aranan bir çok şahıs hakkında ise işlem yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 hafta içerisinde yapılan yol kontrol noktalarında ve devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 201 şahıs yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

Jandarma ekipleri aynı zamanda Besni ilçesinde meydana gelen 5 farklı motosiklet hırsızlığı, bağ ile bahçe ve tarladan hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına aralıksız devam eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 635 gram bonzai, 2 gram kubar esrar, 7 gram metamfetamin, 6 adet sentetik ecza hapı, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken bu çalışmalarla ilgili ise 23 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşımlar yapan şahıslara yönelik çalışmalar da yürüyen jandarma ekipleri, suç içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 19 şahıs hakkında işlem yaptı. Jandarma ekipleri aynı zamanda yasadışı bahis ve müstehcen içerikli faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 142 sosyal medya URL adresinin kapatılması için BTK'ya bilgi verdi.

Jandarma ekipleri, Gölbaşı ilçesinde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık olaylarına karışan 3 şahsı ise tespit ederek bu şahıslar hakkında adli işlem başlattı.

Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Dolandırıcılık, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman Jandarma Ekipleri Çeşitli Suçlardan Aranan Şahısları Yakaladı - Son Dakika


11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17
Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14
Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:03
New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:53
Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan 'provokasyon' çıkışı Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı
10:34
TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı
10:10
150 milyonluk vurgun yapan Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktı! Borcu ödemek için Porsche ve tekne satmışlar 150 milyonluk vurgun yapan Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktı! Borcu ödemek için Porsche ve tekne satmışlar
10:00
Tuğba Ekinci'den 'İlk buluşmada öpüştün mü?' sorusuna çarpıcı yanıt: Adamı süründürürüm Tuğba Ekinci'den "İlk buluşmada öpüştün mü?" sorusuna çarpıcı yanıt: Adamı süründürürüm

Son Dakika
11:27 Engin ve Dilan Polat Çiftinin Kremleri Lüleburgaz'daki Bal Ormanına Döküldü İddiası
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14 Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:03 New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:53 Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı
10:34 TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı
10:10 150 milyonluk vurgun yapan Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktı! Borcu ödemek için Porsche ve tekne satmışlar
10:00 Tuğba Ekinci'den "İlk buluşmada öpüştün mü?" sorusuna çarpıcı yanıt: Adamı süründürürüm
09:46 Uyuşturucu baronu cezaevinden kaçmıştı! Ekvador'da 60 günlük olağanüstü hal ilan edildi
09:41 "22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim" demişti! Erdoğan'ın aday gösterdiği eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın'dan eleştirilere yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 11:52:19. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman Jandarma Ekipleri Çeşitli Suçlardan Aranan Şahısları Yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement