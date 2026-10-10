Adıyaman Kahta'da otomobil iş kamyonuna arkadan çarptı, 2'si ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman Kahta'da otomobil iş kamyonuna arkadan çarptı, 2'si ağır 3 kişi yaralandı

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Adıyaman Kahta\'da otomobil iş kamyonuna arkadan çarptı, 2\'si ağır 3 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde öğle saatlerinde otomobil, iş kamyonuna arkadan çarparak altına girdi; 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye yardımıyla çıkarılıp hastanelere kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarparak altına girmesi sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Adıyaman yolu üzeri 14. kilometredeki Arılı Köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Baran T. (24) yönetimindeki 07 N 8225 plakalı otomobil, Selim Y. (41) yönetimindeki 02 KB 010 plakalı iş kamyonuna arkadan çarparak kamyonun altına girdi. Kaza sonrası araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Nisa T. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Durumları ağır olan Baran T. ve Nisa T. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Selim Y. ise Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği ifade edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
Adıyaman3. SayfaİtfaiyeGüncelKahtaKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman Kahta'da otomobil iş kamyonuna arkadan çarptı, 2'si ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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