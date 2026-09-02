Adıyaman kent merkezinde 310 personelle asayiş denetimi: 2 aranan yakalandı, 157 bin 903 lira trafik cezası - Son Dakika
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Adıyaman kent merkezinde 310 personelle asayiş denetimi: 2 aranan yakalandı, 157 bin 903 lira trafik cezası

Adıyaman kent merkezinde 310 personelle asayiş denetimi: 2 aranan yakalandı, 157 bin 903 lira trafik cezası
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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Ağustos 2026 tarihinde kent merkezinde 45 ekip ve 310 personelle gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında 2 aranan şahsı yakaladı. 1913 kişi ve 381 aracın kontrol edildiği denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden sürücülere toplam 157 bin 903 lira idari para cezası kesildi.

Adıyaman'da huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 2 aranan şahıs yakalanırken, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere toplam 157 bin 903 lira idari para cezası uygulandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 29 Ağustos 2026 günü 21.00-23.00 saatleri arasında kent merkezinde gerçekleştirilen uygulamaya 45 ekip ve 310 personel katıldı. 11 sabit nokta, 12 seyir halinde ekip, 8 konteyner kent ile park, bahçe ve vatandaşların yoğun olduğu toplam 41 bölgede yapılan denetimlerde 1913 şahıs ve 381 araç kontrol edildi. Denetimlerde 2 aranan şahıs yakalanırken, trafik yönünden 157 bin 903 lira idari para cezası uygulandı. Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Yakalama, Güvenlik, 3. Sayfa, Ağustos, Trafik, Asayiş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman kent merkezinde 310 personelle asayiş denetimi: 2 aranan yakalandı, 157 bin 903 lira trafik cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman kent merkezinde 310 personelle asayiş denetimi: 2 aranan yakalandı, 157 bin 903 lira trafik cezası - Son Dakika
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