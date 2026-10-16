Adıyaman Malazgirt Mahallesi\'nde silahlı çatışmada 1 kişi kolundan yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınarak, bölgeye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Olay, Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişi kolundan vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yanı sıra özel harekat polisleri de bölgeye sevk edildi. Olayın yaşandığı mahallede geniş çaplı güvenlik önlemleri alınarak, bölgeye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Çatışmada yaralanan şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri ve güvenlik önlemleri devam ediyor.