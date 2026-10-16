Adıyaman Malazgirt Mahallesi'nde silahlı çatışmada 1 kişi kolundan yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman Malazgirt Mahallesi'nde silahlı çatışmada 1 kişi kolundan yaralandı

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Adıyaman Malazgirt Mahallesi\'nde silahlı çatışmada 1 kişi kolundan yaralandı
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Adıyaman Malazgirt Mahallesi'nde iki grup arasındaki tartışma silahlı çatışmaya dönüştü, kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişi kolundan yaralandı. Yaralı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi, bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınarak, bölgeye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Olay, Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişi kolundan vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yanı sıra özel harekat polisleri de bölgeye sevk edildi. Olayın yaşandığı mahallede geniş çaplı güvenlik önlemleri alınarak, bölgeye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Çatışmada yaralanan şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri ve güvenlik önlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA
Adıyaman Eğitim ve Araştırma HastanesiMalazgirt3. SayfaAdıyamanGüvenlikGüncelPolisOlaySon Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman Malazgirt Mahallesi'nde silahlı çatışmada 1 kişi kolundan yaralandı - Son Dakika
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