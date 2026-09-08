Adıyaman merkeze bağlı Terman Köyü'nde anız yangını vatandaşları korkuttu - Son Dakika
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Adıyaman merkeze bağlı Terman Köyü'nde anız yangını vatandaşları korkuttu

Adıyaman merkeze bağlı Terman Köyü\'nde anız yangını vatandaşları korkuttu
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Adıyaman'da Terman Köyü yakınlarında çıkan anız yangını, alevleri ve dumanı şehir merkezinden gören vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da meydana gelen anız yangını korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Terman Köyü yakınlarında anız yangını meydana geldi. Yükselen alevleri ve dumanları şehir merkezinden gören vatandaşlar, bir anlık korkuya kapılarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Adıyaman, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman merkeze bağlı Terman Köyü'nde anız yangını vatandaşları korkuttu - Son Dakika

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