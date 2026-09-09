Adıyaman OSB'de 11 yaşındaki çocuğun kullandığı forklift devrildi, çocuk yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman OSB'de 11 yaşındaki çocuğun kullandığı forklift devrildi, çocuk yaralandı

Adıyaman OSB\'de 11 yaşındaki çocuğun kullandığı forklift devrildi, çocuk yaralandı
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Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir işletmede, 11 yaşındaki B.Ö.'nün izinsiz kullandığı forklift devrildi. Kazada bacağı makinenin altında kalan çocuk, ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adıyaman'da 11 yaşındaki çocuğun izinsiz kullandığı iddia edilen forklifin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre B.Ö., (11), işletmede bulunan forklifti izinsiz kullanmak istediği sırada iş makinesi kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada bacağı iş makinesinin altında kalan B.Ö., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Organize Sanayi Bölgesi, 3. Sayfa, Adıyaman, Çocuk, Kaza, OSB, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman OSB'de 11 yaşındaki çocuğun kullandığı forklift devrildi, çocuk yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman OSB'de 11 yaşındaki çocuğun kullandığı forklift devrildi, çocuk yaralandı - Son Dakika
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