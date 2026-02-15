Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağışın ardından birçok dere taşarken, bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı. Sincik ilçesine bağlı Hüseyinli köyü Çağlayan mezrası yolunda kuvvetli yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle mezra yolunda bulunan menfezin bir kısmı sel sularına kapılarak yerinden ayrıldı. İlçeye bağlı Zeyna Aslan Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi arasında bulunan köprünün de sel sularının etkisiyle kısmen zarar gördüğü öğrenildi. Kuvvetli yağış sonrası birçok köy yolunda ise heyelan ve sel nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sincik Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde dün gece etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle çeşitli bölgelerde hasarlar meydana gelmiştir. Kaymakamlığımız koordinesinde İl Özel İdaresi, Sincik Belediyesi, Karayolları ve tüm ilgili kurumlarımız; vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile ulaşım emniyetinin sağlanması amacıyla sahada gerekli müdahale ve iyileştirme çalışmalarını gece gündüz demeden aralıksız şekilde sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi. - ADIYAMAN