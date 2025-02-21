Adliyede Dolandırıcılık İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adliyede Dolandırıcılık İddiası

Bakırköy Adliyesi'nde lostra çalışanı, hakim savcılarla tanışıklık iddiasıyla dolandırıcılıkla yargılanıyor.

21.02.2025 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Adliyesi'nde 'hakim savcıları tanıyorum' diyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen lostra çalışanının yargılanmasına başlandı

İSTANBUL - Bakırköy Adliyesi'nin içerisinde bulunan lostrada çalışan ve hakim savcıları tanıdığını söyleyip dava dosyalarına etki edeceğini belirterek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Sedat Kesmez'in yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Kesmez duruşmada yaptığı savunmasında suçlamaları kabul etmezken, müşteki Ebubekir Baran "Adliyedeki bütün hakim savcıları tanıdığını, işimi halledebileceğini söyledi ve 120 bin TL para istedi. Sanığa 115 bin TL parayı elden teslim ettim. Daha sonra vazgeçtiğimi ve parayı geri istediğimi söyledim. Ancak sanık beni azarladı. Adliyedeki hakim savcıları tanıdığını beni tutuklattırabileceğini söyledi" dedi.

Bakırköy Adliyesi'nin içerisinde bulunan lostrada çalışan ve hakim savcıları tanıdığını söyleyip dava dosyalarına etki edeceğini belirterek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Sedat Kesmez'in yargılanmasına başlandı. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Sedat Kesmez ile müşteki Ebubekir Baran hazır bulundu.

"Müştekinin iddialarını kesinlikle kabul etmiyorum"

Duruşmada savunma yapan Sedat Kesmez 18 yıldır Bakırköy Adliyesi'nde lostra salonunda çalıştığını söyleyerek, "Müştekiyi aynı mahallede oturduğumuz için tanıyorum. Kendisi ile telefonda bir tartışmamız oldu o nedenle bu şikayeti yaptığını düşünüyorum. Ben kendisinden 115 bin TL para almadım. Müştekinin iddialarını kesinlikle kabul etmiyorum. Şikayetten sonra itibarımın zedelenmemesi ve kanser hastası olan eşimin mağdur olmaması için 20 bin TL vermeyi kabul ettim. Beraatimi istiyorum. Ben ve ailem mağdur durumdayız. Cezaevinde kısmi felç geçirdim" dedi.

"Adliyedeki hakim savcıları tanıdığını beni tutuklattırabileceğini söyledi"

Müşteki Ebubekir Baran ise, "Ben sanığı arkadaşlarım vasıtası ile tanıdım. Kendisi Bakırköy Adliyesi'nde çalıştığı için çevresine bir güven sağlamıştı. Benim Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dosyam vardı. Sanığa bundan bahsettim. Sanık da bana Bakırköy Adliyesi'ndeki bir hakim ile fotoğrafını göstererek adliyedeki bütün hakim savcıları tanıdığını, işimi halledebileceğini söyledi ve 120 bin TL para istedi. Sanık ile konuştuktan bir süre sonra beni aradı. Oğlunun hesabına 5 bin TL göndermemi istedi. Ben parayı gönderdim. Bir süre sonra sanık beni aradı. 115 bin TL parayı istedi. Bağcılar'da buluşarak sanığa parayı elden teslim ettim. Sanık hakkında daha sonra çevreden olumsuz şeyler duymaya başladım. Arayarak vazgeçtiğimi ve parayı geri istediğimi söyledim. Ancak beni azarladı. Adliyedeki hakim savcıları tanıdığını beni tutuklattırabileceğini söyledi. Sanık bana bir süre sonra arkadaşını göndererek 20 bin TL karşılığında davadan vazgeçmemi istediğini söyledi. Ama ben şikayetçi oldum. Param ödenmemiştir. Şikayetçiyim" şeklinde beyanda bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki Ebubekir Baran'ın 9 Nisan 2024 tarihinde CİMER üzerinden yaptığı ihbara yer verildi. Baran, CİMER'e yaptığı ihbarında bir davası hakkında Bakırköy Adliyesi'nde olayın yaşandığı dönemde faaliyet gösteren lostra işletmecisi Sedat Kesmez'in beraat vaadinde bulunduğunu belirtti. Ebubekir Baran'ın dolandırıldığını da söylediği CİMER ihbarı üzerine soruşturmaya başlanıldığı iddianamede kaydedildi. İddianamede Bakırköy Adliyesi'nde lostra salonu işleten sanığın, müştekinin bir davası hakkında hakim savcıları tanıdığını ve beraat kararı çıkaracağını söyleyerek haksız menfaat elde ettiği, şüphelinin çelişkili savunması, hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde Sedat Kesmez'in müştekiyi aldatarak haksız menfaat ettiğinin sabit olduğu belirtildi. İddianamede uzun yıllardır adliye binası içerisinde çalışmış olmasının tesis ettiği güvenin şüphelinin eyleminde hile unsurunu güçlendirdiği de kaydedildi. Sedat Kesmez'in 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

Bakırköy Adliyesi, Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Hakim, Yargı, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adliyede Dolandırıcılık İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
15:29 Maydonoz Döner’e kayyum atandı Maydonoz Döner'e kayyum atandı
00:24 Müdürün sürpriz kar topu anonsu ile çocukların çığlıkları okulu inletti Müdürün sürpriz kar topu anonsu ile çocukların çığlıkları okulu inletti
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
06:29 Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular
01:11 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:48 Meksika’dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
00:34 Fenerbahçe’de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü Fenerbahçe'de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü
00:02 İrfan Can’ın akıl almaz hatası Fenerbahçe’ye pahalıya patladı İrfan Can'ın akıl almaz hatası Fenerbahçe'ye pahalıya patladı
00:01 Macron’dan Trump’a Putin uyarısı: Zayıf olamazsın, bu senin tarzın değil Macron'dan Trump'a Putin uyarısı: Zayıf olamazsın, bu senin tarzın değil
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 19:05:53. #1.11#
SON DAKİKA: Adliyede Dolandırıcılık İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.