Adliyede Katip Olan Genç, Parkta Ölü Bulundu

21.10.2025 15:53
23 yaşındaki katip Mustafa Doğukan Özcan, Kale Park'ta ölü bulundu, intihar nedeni araştırılıyor.

İstanbul Silivri Adliyesi'nde katip olarak görev yapan ve aynı zamanda hukuk fakültesi öğrencisi olan 23 yaşındaki Mustafa Doğukan Özcan, Kale Park yarlıklarında ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Silivri'de bulunan Kale Park yarlıklarında vatandaşlar hareketsiz yatan bir erkek görüp polis ve sağlık ekiplerine ihbar da bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı şahın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptığı incelemede şahsın Silivri Adliyesi'nde katip olarak görev yaptığı ve üniversite öğrencisi Mustafa Doğukan Özcan olduğu belirledi. Özcan'ın mektup yazarak bıraktığı öğrenildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, genç yaşta hayatına son veren Özcan'nın yakınları ve çalışma arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

