Adnan Oktar, Van Başkale Kapalı Cezaevi'ne nakledildi - Son Dakika
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Adnan Oktar, Van Başkale Kapalı Cezaevi'ne nakledildi

Adnan Oktar, Van Başkale Kapalı Cezaevi\'ne nakledildi

Silahlı suç örgütü yöneticisi olan Adnan Oktar, Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi'nden güvenlik gerekçesiyle Van Başkale Kapalı Cezaevi'ne nakledildi. Adalet Bakanlığı da konuyla ilgili inceleme başlattı.

28.02.2024 19:59  Güncelleme: 20:02
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Silahlı suç örgütü yöneticisi olan ve Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi'nde bulunan Adnan Oktar, Van Başkale Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.

Silahlı suç örgütü yöneticisi olan ve Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi'nde bulunan Adnan Oktar, güvenlik gerekçesiyle Van Başkale Kapalı Cezaevi'ne nakledildi. Yaklaşık 2 yıl önce konulduğu Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi'nden alınarak bugün akşam saatlerinde Van Başkale Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Adnan Oktar'ın, kaldığı cezaevlerinde çok sayıda genç kadın avukatla görüşme yaptığı iddiaları gündeme gelmişti. Adalet Bakanlığının da gelişmelerle alakalı Erzurum'da inceleme başlattığı öğrenildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adnan Oktar, Van Başkale Kapalı Cezaevi'ne nakledildi - Son Dakika

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