AFAD Başkanı Okay Memiş, Ordu\'da sel felaketinin ardından incelemelerde bulundu

3.Sayfa

AFAD Başkanı Okay Memiş, 7 Temmuz 2024 Pazar günü Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde meydana gelen sel felaketinin ardından Ordu'ya gelerek incelemelerde bulundu. Memiş, "Samsun ve Ordu'da yağışlarla ilgili turuncu alarm verilmişti" dedi.

Ordu AFAD Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AFAD Başkan Yardımcısı Dr. Önder Bozkurt, Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin ve diğer ilgili yetkililer katıldı. Toplantıda, Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı hasarlar ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

"Samsun ve Ordu'da yağışlarla ilgili turuncu alarm verilmişti"

AFAD Başkanı Okay Memiş, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Sayın Valimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilgili diğer paydaşlarımızla birlikte bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Samsun ve Ordu'da yağışlarla ilgili turuncu alarm verilmişti. Samsun'da can kaybı yaşanmadı. Ordu'da ise sarı ikaz verilmişti ve gerekli önlemler alındı" diye konuştu.

"Dere yataklarından uzak durun"

Okay Memiş, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, "Ordu genelinde şu an için büyük bir sorun görünmüyor ancak tedbirlerimizi hafifletmeyeceğiz. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ikazları geçene kadar vatandaşlarımızın tüm uyarılara riayet etmelerini rica ediyoruz. Dere yataklarından uzak dursunlar. Maalesef Çaybaşı ilçemizde bir can kaybımız var. Sel sularına kapılan teyzemize Allah'tan rahmet diliyoruz" şeklinde konuştu.

Güçlü tedbirler alındı

Vali Muammer Erol ise AFAD ve DSİ iş birliğiyle dere yataklarında temizlik çalışmaları yapıldığını belirterek, "Vatandaşların can güvenliği her şeyin önünde. Önleyici tedbirler güçlü bir şekilde alınmaya devam edecek" dedi. - ORDU