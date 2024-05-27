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AFAD'ın kontrolünde boş alanda meydana gelen toprak kayması kameraya yansıdı

ERZİNCAN - Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağı sahasında AFAD'ın kontrolünde boş alanda meydana gelen toprak kayması cep telefonu kamerasına yansıdı.

13 Şubat 2024 tarihinde İliç ilçesindeki madende meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı olayın ardından geçen süreçte 4 işçinin cenazesine ulaşılmış kalan 5 işçiye de ulaşılması için sahada kontrollü çalışmalar sürdürülüyor.

Havanın yağışlı olması nedeniyle sahada AFAD ekipleri tarafından çalışmalar kontrollü olarak yürütülüyor. Bugün AFAD'ın kontrolü altında bulunan ve boşaltılan alanda meydana gelen toprak kayması cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda herhangi bir zayiat yaşanmadı.